聖誕節到商場購物 警方呼籲民眾注意安全

聖誕節快到,許多人趕在最後一刻購物,警方表示搶劫、爆竊、詐欺等犯罪活動都會增加,呼籲市民注意安全。

上個月發生在聯合廣場LV精品店快閃搶劫,讓許多附近的精品店釘上了木板,沒有漂亮的櫥窗,少了過節的氣氛。

隨著聖誕節即將來臨,大部分商家拆掉了木板,取而代之的是嚴格的保安,每個街口也都看到警車加強巡邏,不少人趕在最後一天購物,警方表示,雖然已經是老生常談,但是還是要提醒購物的民眾提高警惕做好防護,避免成為歹徒下手的目標。

警方稱,當走出百貨公司或購物中心,應環顧周遭,把車停在亮的地方,如果感覺不對勁,回頭請保安跟你走到車子,歹徒專門找提很多購物袋的人,要偷這些商品去賣,最好與人結伴。

此外,警方也再度提醒民眾,千萬不要把貴重物品放在車內,即使是後車箱,因為現在歹徒使用藍芽來偵測車內是否有電子產品,如果非得放在車內,記得將電子產品轉到飛行模式,或是關掉藍芽或電源,千萬不要到了停車現場才把隨身物放在後車廂,因為歹徒隨時都在身邊伺機而動。

