聖誕節到商場購物 警方呼籲民眾注意安全

【KTSF 萬若全報導】

聖誕節快到，許多人趕在最後一刻購物，警方表示搶劫、爆竊、詐欺等犯罪活動都會增加，呼籲市民注意安全。

上個月發生在聯合廣場LV精品店快閃搶劫，讓許多附近的精品店釘上了木板，沒有漂亮的櫥窗，少了過節的氣氛。

隨著聖誕節即將來臨，大部分商家拆掉了木板，取而代之的是嚴格的保安，每個街口也都看到警車加強巡邏，不少人趕在最後一天購物，警方表示，雖然已經是老生常談，但是還是要提醒購物的民眾提高警惕做好防護，避免成為歹徒下手的目標。

警方稱，當走出百貨公司或購物中心，應環顧周遭，把車停在亮的地方，如果感覺不對勁，回頭請保安跟你走到車子，歹徒專門找提很多購物袋的人，要偷這些商品去賣，最好與人結伴。

此外，警方也再度提醒民眾，千萬不要把貴重物品放在車內，即使是後車箱，因為現在歹徒使用藍芽來偵測車內是否有電子產品，如果非得放在車內，記得將電子產品轉到飛行模式，或是關掉藍芽或電源，千萬不要到了停車現場才把隨身物放在後車廂，因為歹徒隨時都在身邊伺機而動。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。