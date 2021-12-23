涉槍殺非裔Daunte Wright 明州女警兩項殺人罪成立

【KTSF 張麗月報導】

黑人青年Daunte Wright遭槍擊命案，被告女警Kim Potter被控的一級和二級殺人罪全部成立，訂在2月中接受判刑。

陪審團經過4天商議之後週四一致裁定，49歲被告女警Potter被控的一級和二級殺人罪，兩項控罪全部成立，她可能面對監禁最少7年，控方還要求法官判罰更長刑期。

Potter在警隊做了26年，她作證時表示，4月時她在明尼蘇達州一個交通燈路口截停死者黑人青年Daunte Wright時向死者開槍，她錯誤以為所用的是電擊槍，但怎知道竟然是真手槍，導致Wright死亡。

被告當初不認罪，她上星期曾經激動作證。

在結案陳詞時，控方強調，被告疏忽以及行動魯莽，形容被告的所為是極大錯誤和混淆，控方又說，一個經過訓練的警員，應該懂得如何去防止。

辯方就爭辯說，被告有權使用致命暴力，就算她不知道她正在這樣做，辯方又指責死者Wright在他遭到槍擊後，故意離開案發現場。

辯方律師聲稱被告犯了錯誤，但不是犯罪。

辯方律師Earl Gray說：「這位女士犯錯，錯誤並非罪行。」

不過控方反駁說，根據法律，沒有「錯誤非罪」辯護這回事。

明尼蘇達州助理檢察長Erin Eldridge說：「意外殺人仍然是犯罪，如果被告行動魯莽或過失疏忽。」

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