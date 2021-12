涉槍殺非裔Daunte Wright 明州女警兩項殺人罪成立

【KTSF 張麗月報導】

黑人青年Daunte Wright遭槍擊命案,被告女警Kim Potter被控的一級和二級殺人罪全部成立,訂在2月中接受判刑。

陪審團經過4天商議之後週四一致裁定,49歲被告女警Potter被控的一級和二級殺人罪,兩項控罪全部成立,她可能面對監禁最少7年,控方還要求法官判罰更長刑期。

Potter在警隊做了26年,她作證時表示,4月時她在明尼蘇達州一個交通燈路口截停死者黑人青年Daunte Wright時向死者開槍,她錯誤以為所用的是電擊槍,但怎知道竟然是真手槍,導致Wright死亡。

被告當初不認罪,她上星期曾經激動作證。

在結案陳詞時,控方強調,被告疏忽以及行動魯莽,形容被告的所為是極大錯誤和混淆,控方又說,一個經過訓練的警員,應該懂得如何去防止。

辯方就爭辯說,被告有權使用致命暴力,就算她不知道她正在這樣做,辯方又指責死者Wright在他遭到槍擊後,故意離開案發現場。

辯方律師聲稱被告犯了錯誤,但不是犯罪。

辯方律師Earl Gray說:「這位女士犯錯,錯誤並非罪行。」

不過控方反駁說,根據法律,沒有「錯誤非罪」辯護這回事。

明尼蘇達州助理檢察長Erin Eldridge說:「意外殺人仍然是犯罪,如果被告行動魯莽或過失疏忽。」

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。