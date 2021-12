【KTSF】

2021年新型肺炎是美國人第三個主要死因,排第一位是心臟病,第二位是癌症。

聯邦疾控中心(CDC)根據死因報告,而得出這個結論。

在2020年,有35萬人死於新型肺炎,佔去年美國死亡人數的一成以上。

去年的人口死亡率,也比前年高出17%,每10萬人中有835人去世。

美國人的預期壽命從2019年開始下降1.8年降至77歲,這是75年來在一年內最大的跌幅。

