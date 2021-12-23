舊金山市立大學計劃取消廣東話課程（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山（三藩市）市立大學因面對財政困難，計劃取消廣東話課程，一眾華裔社區人士週三集會，希望校方能保留廣東話班。

市立大學在秋季學期取消了多個廣東話班，明年春季只剩一班，學校的行政人員解釋，廣東話班很大機會被取消，因為要優先保留UC加大承認學分的課程，現時廣東話班的學分，轉學到UC加大時都不適用。

市立大學校董王兆倫及華裔社區人士發起說「拯救廣東話課程」行動，正爭取保留課程，他們表示，廣東話課程的重要性，不只是教授文化和歷史，廣東話對舊金山一些社區服務職位非常重要，例如是社工、緊急救援服務，醫療保健等，都很需要識講廣東話的員工。

王兆倫說：「沒有廣東話課程的話，消防員和警員如何學廣東話，跟（華裔）長者溝通？如果他們有事發生的話。」

博愛文化服務中心行政主任鄭藝嫻說：「市府如果無廣東話語言服務，社區是無法使用政府服務。」

安老自助處行政總裁鍾月娟說：「站在華埠任何角落，聽到長者和員工，有九成講廣東話，市立大學說取消很令人擔心，安老自助處等非牟利機構，去幫老人家一定要識講廣東話，一般社工都做不到。」

他們又表示，廣東話班一向需求都很大，而且對就業和建立社區關係很重要。

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