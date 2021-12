舊金山市立大學計劃取消廣東話課程（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山(三藩市)市立大學因面對財政困難,計劃取消廣東話課程,一眾華裔社區人士週三集會,希望校方能保留廣東話班。

市立大學在秋季學期取消了多個廣東話班,明年春季只剩一班,學校的行政人員解釋,廣東話班很大機會被取消,因為要優先保留UC加大承認學分的課程,現時廣東話班的學分,轉學到UC加大時都不適用。

市立大學校董王兆倫及華裔社區人士發起說「拯救廣東話課程」行動,正爭取保留課程,他們表示,廣東話課程的重要性,不只是教授文化和歷史,廣東話對舊金山一些社區服務職位非常重要,例如是社工、緊急救援服務,醫療保健等,都很需要識講廣東話的員工。

王兆倫說:「沒有廣東話課程的話,消防員和警員如何學廣東話,跟(華裔)長者溝通?如果他們有事發生的話。」

博愛文化服務中心行政主任鄭藝嫻說:「市府如果無廣東話語言服務,社區是無法使用政府服務。」

安老自助處行政總裁鍾月娟說:「站在華埠任何角落,聽到長者和員工,有九成講廣東話,市立大學說取消很令人擔心,安老自助處等非牟利機構,去幫老人家一定要識講廣東話,一般社工都做不到。」

他們又表示,廣東話班一向需求都很大,而且對就業和建立社區關係很重要。

