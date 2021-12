【KTSF 張麗月報導】

在聖誕新年期間,現時是出遊的旅遊旺季,單是週三在全美各個機場,就有接近200萬人通關。

雖然面對Omicron疫情,但無阻民眾外出旅遊慶祝聖誕新年,就以奧克蘭(屋崙)國際機場為例,當局預期,由現時至1月2日這11天期間,估計約有37萬人使用奧克蘭機場可望回復到疫情之前的九成搭客。

星期四和星期日是奧克蘭機場最繁忙的日子之一,有搭客說,現時通關非常暢順,各樣都似乎很安全。

聯邦運輸安全管理局(TSA)表示,在未來11天,估計有2千萬人次在全美各地的機場通關,單在星期三就約有200萬人通關,反映出雖然疫情持續升溫,民眾仍然按照原定計劃出遊。

