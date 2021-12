【KTSF 韓千繪報導】

如果你因為必須很快要償還學生貸款而感到壓力很大,那麼好消息來了。

拜登總統週三宣布延長暫停學生償還貸款的期限到明年5月1日,在此期間,大部分聯邦學生貸款人不需要還款,利率不會上升,收債工作也將暫停。

這些措施自2020年3月疫情開始初期特朗普政府就已經開始實施,後來延長至2021年1月,之後再次延期到明年1月31日。

該政策適用於3600萬名聯邦學生貸款人,債務總額超過1.37萬億美元,有3分之1的人違約或拖欠,平均每月還款額為400美元。

