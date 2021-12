【KTSF】

由於Omicron變種病毒的快速傳播,有更多人選擇購買「居家病毒檢測盒」。

由於購買人數激增,全美最大的兩家連鎖藥房CVS和Walgreens開始限購,CVS表示,為了公平起見,每人限購6套,而Walgreens的上限是4套。

不過很快美國民眾就可以通過郵遞免費拿到檢測盒,因為週二拜登政府宣布購買5億套居家快速測試盒分發給民眾。

