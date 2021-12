旅美華人陳宗元自傳小說《Along Alien Roads》發行中文版《異徑》（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

旅美華人陳宗元的自傳小說《Along Alien Roads》,日前發行中文版《異徑》,本台專訪陳宗元,講述他不尋常的家世、文化及人物故事。

琳瑯滿目的書籍、畫卷、 佛像,從陳宗元客廳的擺設,透出文人雅士的品味,很難想像他是一位退休的專科醫師。

過去沒有寫作經驗的他,為了記錄母親不平凡的一生,他特別去學習寫作,前後花了20年的時間,《Along Alien Roads》英文版先誕生。

陳宗元說:「我覺得她的生平很不尋常,我是一直勸她,我說媽媽妳應該把他記錄下來,給她買了一個錄音機,她就一直放在書檯上,沒有記錄下來,她過去以後,她是90年過去的,那我說我必須要,如果沒有人寫的話,以後就沒有人,後人也不知道這事情,我應該開始寫。」

陳宗元的外祖父是光緒皇帝年間出使俄國的外交官,由於妻子裹小腳,於是帶著陳宗元的母親管鈺章一同前往俄國,在俄國十多年,能說一口流利的俄文及法文,這樣的經歷,管鈺章結識不少民國初年的風雲人物,她曾經在北京飯店受末代皇帝溥儀,邀請一同共舞,還獲贈御花園的黑牡丹,著名現代詩人徐志摩的妻子陸小曼也是她母親的姊妹淘。

陳宗元說:「陸小曼也是會英文,她們這種比較西化的女人,不叫陸阿姨,叫Ant陸,我們上海的時候,每年都要跟她去拜年,母親也講了關於她的身世,她們當時她慢慢跟我講,陸小曼以前是青島美人,因為我見陸小曼的時候,她已經蠻憔悴了。」

更讓陳宗元驚訝的是,母親跟情報頭子戴笠的關係。

陳宗元說:「我的記憶戴笠是一個很可怕的人,看的就是不是討人喜歡的人,母親說戴笠叫她叫三妹,這個不是一個普通的關係,我覺得他們有一段感情,到底是怎麼樣,我就不清楚,母親沒有跟我細談,她當時跟我說,戴笠說如果你要嫁其他人的話,你要小心點,那個人不會生存。」

所以陳宗元的雙親結婚的時候非常低調,結婚照,母親身邊的新郎甚至不是父親,而是的父親的好友。

陳宗元8歲的時候才第一次見到父親,甚至一度懷疑自己不是他所出,陳宗元的父親陳延烱,早年畢業於日本帝國大學,跟孫中山認識,任職中華民國交通部,致力於鐵道事業。

他與管鈺章留俄的背景相反,管鈺章在北大跟五四運動人物交往,留在中國沒去台灣,後來她帶陳宗元來美國,陳宗元在60年代經過了美國石牆運動的洗禮,也發現自己的性傾向。

陳宗元說:「我心裡頭我是一個很誠實的人,我覺得對自我來說,應該對自己誠實,不然的話活著幹嘛,所以因為這個事情,所以應該把自己的事情坦白寫出來。」

先寫下先人的歷程,不由得自己的生平異徑也油然而生,下集繼續講述陳宗元的故事。

