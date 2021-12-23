旅美華人陳宗元自傳小說《Along Alien Roads》發行中文版《異徑》（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

旅美華人陳宗元的自傳小說《Along Alien Roads》，日前發行中文版《異徑》，本台專訪陳宗元，講述他不尋常的家世、文化及人物故事。

琳瑯滿目的書籍、畫卷、 佛像，從陳宗元客廳的擺設，透出文人雅士的品味，很難想像他是一位退休的專科醫師。

過去沒有寫作經驗的他，為了記錄母親不平凡的一生，他特別去學習寫作，前後花了20年的時間，《Along Alien Roads》英文版先誕生。

陳宗元說：「我覺得她的生平很不尋常，我是一直勸她，我說媽媽妳應該把他記錄下來，給她買了一個錄音機，她就一直放在書檯上，沒有記錄下來，她過去以後，她是90年過去的，那我說我必須要，如果沒有人寫的話，以後就沒有人，後人也不知道這事情，我應該開始寫。」

陳宗元的外祖父是光緒皇帝年間出使俄國的外交官，由於妻子裹小腳，於是帶著陳宗元的母親管鈺章一同前往俄國，在俄國十多年，能說一口流利的俄文及法文，這樣的經歷，管鈺章結識不少民國初年的風雲人物，她曾經在北京飯店受末代皇帝溥儀，邀請一同共舞，還獲贈御花園的黑牡丹，著名現代詩人徐志摩的妻子陸小曼也是她母親的姊妹淘。

陳宗元說：「陸小曼也是會英文，她們這種比較西化的女人，不叫陸阿姨，叫Ant陸，我們上海的時候，每年都要跟她去拜年，母親也講了關於她的身世，她們當時她慢慢跟我講，陸小曼以前是青島美人，因為我見陸小曼的時候，她已經蠻憔悴了。」

更讓陳宗元驚訝的是，母親跟情報頭子戴笠的關係。

陳宗元說：「我的記憶戴笠是一個很可怕的人，看的就是不是討人喜歡的人，母親說戴笠叫她叫三妹，這個不是一個普通的關係，我覺得他們有一段感情，到底是怎麼樣，我就不清楚，母親沒有跟我細談，她當時跟我說，戴笠說如果你要嫁其他人的話，你要小心點，那個人不會生存。」

所以陳宗元的雙親結婚的時候非常低調，結婚照，母親身邊的新郎甚至不是父親，而是的父親的好友。

陳宗元8歲的時候才第一次見到父親，甚至一度懷疑自己不是他所出，陳宗元的父親陳延烱，早年畢業於日本帝國大學，跟孫中山認識，任職中華民國交通部，致力於鐵道事業。

他與管鈺章留俄的背景相反，管鈺章在北大跟五四運動人物交往，留在中國沒去台灣，後來她帶陳宗元來美國，陳宗元在60年代經過了美國石牆運動的洗禮，也發現自己的性傾向。

陳宗元說：「我心裡頭我是一個很誠實的人，我覺得對自我來說，應該對自己誠實，不然的話活著幹嘛，所以因為這個事情，所以應該把自己的事情坦白寫出來。」

先寫下先人的歷程，不由得自己的生平異徑也油然而生，下集繼續講述陳宗元的故事。

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