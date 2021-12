美國出現首宗Omicron死亡個案（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

聯邦疾控中心(CDC)通報Omicron變種已成為主流病毒株後,美國出現第一宗Omicron相關死亡個案,公共衛生官員包括衛生局長敦促民眾要去接種新型肺炎疫苗及加強針。

德州Harris縣法官Lina Hidalgo說:「今日我們通報首宗Omicron相關死亡個案,死者是男士,50多歲。」

Omicron變種目前是主流病毒株,在上週所有新症中,佔多於73%比例,迅速超過Delta病毒株,初步數據表明,與Delta病毒株相比,Omicron導致肺部嚴重疾病的可能性比較小。

白宮首席防疫專家Anthony Fauci說:「不明智的是誇言誰在乎,自己是否被感染,不僅為了你自己,及周圍的人的健康著想,也為了共同責任,你也不想傳染他人。」

公共衛生官員及聯邦醫務總監敦促民眾要去打新型肺炎疫苗及加強針。

美國醫務總監Vivek Murthy說:「我擔憂美國仍有很多人未打加強針,而仍有人未接種疫苗。」

Murthy說:「如果接種Pfizer及Moderna疫苗,你應該要打齊3針,如果接種J&J疫苗,應該打加強針。」

前總統特朗普在節目中,吹棒他的政府在開發疫苗方面的功勞,但當他說他自己也打了加強針時,台下就有人噓他。

然而,接種Pfizer加強針人士,對Omicron病毒株有抗體反應,但是這種反應可能會隨著接種時間消逝而減弱,雖然專家需要更多的研究,但初步數據表明,雖然Omicron病毒株更具傳染性,但它可能已經失去了某些導致嚴重疾病的能力。

