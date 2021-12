【KTSF】

美國今年的人口增長是有史以來最慢。

週二公佈的人口普查局新數據顯示,今年人口增長了約39.2萬人。

這是0.1%的增長,也是有史以來全國最慢的增長率。

這也是自1937年以來,美國人口首次增長不足100萬。

近年來人口增長放緩,但新型肺炎大流行,才是真正影響整體增長的因素。

人口統計學家說,疫情導致國際移民減少、生育率下降,並導致超過80萬美國人死亡,令總人口減少。

