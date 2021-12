駐舊金山台北經文處多名外交官員明年1月返國任職（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

駐舊金山台北經文處最近有數名外交官員接獲調令,即將在明年1月返國任職,本台訪問了即將離任的經文處副處長李盈興,以及南灣僑教中心主任閻樹榮,了解他們臨行前的心聲。

雙十國慶籌備委員會號召灣區僑學界於上週五晚上,為駐舊金山台北經文處副處長李盈興以及僑教中心主任閻樹榮舉辦歡送晚宴,李盈興也難得成為主角。

李盈興說:「副處長基本的工作等於是處長的分身,參加非常多的僑團僑社的活動,另外還有訪賓的接待,還有另外就是辦公室的一些我們各組業務的協調。」

態度親切的李盈興平常格外低調,總是把光環留給處長,離任前難得接受專訪,他談到任內印象最深刻的事。

李盈興說:「來到這邊,我就覺得,感覺到我們僑社的活力,比如說國慶籌備會,像我們的祭孔還有華運會,像這種年度的盛事,那僑胞他們這些都是不支薪的,然後能夠大家真的很認真地去投入,花這麼多時間盡力想把這個事情辦好,我覺得非常的感動,這跟我以前在別的地方是不同的,我以前在愛爾蘭,其實我只有4個人,僑胞也只有不到一百人。」

李盈興2016年1月15號到任至今已將近6年,預計明年1月底離任,他也見證這段期間美台關係的升溫,他認為除了跟整個國際局勢有關,駐外單位和僑界的努力也一直不間斷。

李盈興說:「我們跟各州的政府之間,關係的推動的維持邀訪啦,我們的商會我們各種科技的社團,其實他們在這邊,也發揮重要的角色。」

李盈興近來最重要的工作之一,還包括為駐舊金山台北經文處找新家,希望最快在3年內落實,不過這也讓他留下遺憾。

李盈興說:「我非常的遺憾,我現在已經看了幾間了,但是我沒有辦法到最後完成,我可能不在這裡,所以可能要交給我後任的人,去繼續把它完成

另一位要離任的,還有南灣僑教中心主任閻樹榮,唱唱跳跳完全難不倒他,還會扮財神和搞笑,他自嘲再待下去就得要練跳火圈和吞劍了。

閻樹榮說:「印象最深刻當然就是,我在這邊碰到百年可能才會碰到一次的疫情,就是新冠肺炎疫情。」

僑務工作靠的就是與僑界互動,疫情之下所有活動停擺,也讓閻樹榮的工作型態轉變為線上進行。

閻樹榮說:「剛開始很不習慣,後來就等於說,你要習慣面對鏡頭要去參加,僑界也是非常多的這個,即使是線上活動也有很多,不同的巧思很多的型態,所以等於是說,一個全新的一種體驗。」

去年3月中疫情爆發後,市面上買不到口罩,台灣僑委會透過各地僑教中心免費提供口罩給在台灣沒有二親等的僑民,解決口罩的燃眉之急。

閻樹榮說:「讓我印象深的是,很多這些人是我們從來在僑社沒見過的,他們也很感謝中華民國台灣政府提供這樣的服務,尤其是在疫情初期,真的是你有錢都買不到口罩。」

疫情期間,台灣嚴格的邊境管制和入境隔離政策,讓許多僑民都感嘆有家歸不得,也讓僑教中心服務需求比過去更高。

閻樹榮回想這近4年來,最開心的就是能被派到灣區服務。

閻樹榮說:「因為舊金山本身是一個風景優美氣候溫,然後多元文化思想很開放的地方,能夠在這邊,在這種環境下可以生活3、4年的時間,我覺得對你的一些對人生的看法,或是說,對你工作上的一些作法,都會有一些啟發。」

閻樹榮2018年1月20日到任,4年任期屆滿,將在明年1月返台。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。