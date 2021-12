聖荷西市長建議強制市府員工打加強針（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

聖荷西市長提議市府員工強制打加強針,以及進入市府建築物,也必須提出加強針證明。

聖荷西市長Sam Liccardo表示:「為了避免住院率癱瘓和悲慘的後果,我們可以廣泛加強注射,但時間緊迫,我們必須採取果斷行動,來保護我們的員工和社區,而加強針將有所幫助。」

聖荷西規則委員會1月初將會審議這項提議,如果市議會通過的話,除了市府員工,如果要進入市府所屬的建築物,像是進入SAP、會議中心等,也要求提出加強針證明,如果通過的話,聖荷西將是全加州第一個城市做出如此的強制性要求。

奧克蘭市議會週二則是要表決一項緊急法例議案,要求進入餐廳、健身房、戲院,必須要提出完整疫苗接種證明。

提案人市議員Dan Kalb同時建議還要包括公共設施,像是圖書館、老人中心、博物館等,如果沒有疫苗證明,則必須提出檢測陰性證明。

如果議案通過的話,明年2月開始生效,這一切都是為了應付急速增加的Omicron病例。

Contra Costa縣週一通報有3個確診病例,其中兩人打齊針,但尚未打加強針,沒有患者住院。

