南灣小商業主對47號法案強烈不滿 認為有必要重懲匪徒（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

週一在南灣的社區安全座談會中,與會的小商業主對現有的47號法案強烈不滿,並認為唯有重懲匪徒,民眾才能安居樂業。

灣熊網咖負責人Alex Jing說:「我相信47號提案,確實想要幫助某些人,此所以它獲得通過,但現在反而是正常百姓受害,誰來保護我們,我想知道明天我的玻璃被砸了,我還要打911報警嗎?我還需要警察來幫我嗎?這是我的問題。」

劉女士說:「我們知道怎麼保護我們自己,我知道怎麼去保護我的客人,但是問題是犯罪份子在外面逍遙法外,沒有人去抓他們,抓了他們沒有作為還放了他們,我也不懂得甚麼叫47號法案,我就住在Cupertino,我家裡的車就停在外邊,玻璃就被砸了,我們整個鄰舍被砸了十幾輛車。」

週一在聖荷西的一場社區安全座談,Santa Clara縣警局及聖荷西警察局為小商業提供預防之道,不過參與的人士認為,追根究底還是47號提案,才會讓歹徒肆無忌憚,對此前加州眾議員朱感生(Kansen Chu)表示,他任內期間就曾提出將汽車盜竊列為重罪。

朱感生說:「如果打破偷了人家的手機電腦,我們一定要把裏頭電腦手機的信息的價值也加在裏頭,加在950元裡頭,自然而然成為一個重罪,而不是輕罪。」

宣布競選加州參議員的Fremont市長高敘加(Lily Mei)也出席會議,也對47號提案表達看法。

高敘加說:「問題就是一旦成了政策後,那些人就覺得可以擺脫它,我們看到罪案在社區不斷上升,我們要社區通報,如果當上州參議員,有一些政策我會強烈反應,確保支持我們的社區。」

警方表示,儘管無法改變結果,如果歹徒再犯,還是會繼續逮捕罪犯。

聖荷西警察局分局長Todd Trayer說:「我的工作無法起訴,但是身為警察我們在外,發現有人爆竊你的商店或房子,如果因為政策他們不用坐監,如果再犯,我們還是會把他們抓起來。」

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。