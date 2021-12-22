南灣小商業主對47號法案強烈不滿 認為有必要重懲匪徒（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

週一在南灣的社區安全座談會中，與會的小商業主對現有的47號法案強烈不滿，並認為唯有重懲匪徒，民眾才能安居樂業。

灣熊網咖負責人Alex Jing說：「我相信47號提案，確實想要幫助某些人，此所以它獲得通過，但現在反而是正常百姓受害，誰來保護我們，我想知道明天我的玻璃被砸了，我還要打911報警嗎？我還需要警察來幫我嗎？這是我的問題。」

劉女士說：「我們知道怎麼保護我們自己，我知道怎麼去保護我的客人，但是問題是犯罪份子在外面逍遙法外，沒有人去抓他們，抓了他們沒有作為還放了他們，我也不懂得甚麼叫47號法案，我就住在Cupertino，我家裡的車就停在外邊，玻璃就被砸了，我們整個鄰舍被砸了十幾輛車。」

週一在聖荷西的一場社區安全座談，Santa Clara縣警局及聖荷西警察局為小商業提供預防之道，不過參與的人士認為，追根究底還是47號提案，才會讓歹徒肆無忌憚，對此前加州眾議員朱感生（Kansen Chu）表示，他任內期間就曾提出將汽車盜竊列為重罪。

朱感生說：「如果打破偷了人家的手機電腦，我們一定要把裏頭電腦手機的信息的價值也加在裏頭，加在950元裡頭，自然而然成為一個重罪，而不是輕罪。」

宣布競選加州參議員的Fremont市長高敘加（Lily Mei）也出席會議，也對47號提案表達看法。

高敘加說：「問題就是一旦成了政策後，那些人就覺得可以擺脫它，我們看到罪案在社區不斷上升，我們要社區通報，如果當上州參議員，有一些政策我會強烈反應，確保支持我們的社區。」

警方表示，儘管無法改變結果，如果歹徒再犯，還是會繼續逮捕罪犯。

聖荷西警察局分局長Todd Trayer說：「我的工作無法起訴，但是身為警察我們在外，發現有人爆竊你的商店或房子，如果因為政策他們不用坐監，如果再犯，我們還是會把他們抓起來。」

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