Rite Aid將關閉63家分店 舊金山6間CVS藥房也將結業

【KTSF 吳倩妤報導】

CVS藥房11月份剛剛宣布在未來3年內關閉900家門店,隨即另一家藥品連鎖店Rite Aid也在週二發布公告,宣布將關閉63家門店。

Rite Aid宣布關閉63家門店,並表示每年將為公司節省2500萬美元,現在前往實體藥店配藥的人越來越少,而更多的消費者轉向Amazon網購,或去更大的賣場Target或Walmart購物。

Rite Aid在全美19個州共有2500家店,這次關閉的63家佔比2%。

另外,CVS 11月宣布將從2022年春季開始關閉全美約900家店,CVS發言人證實,當中6家舊金山(三藩市)門店將於明年1月關閉,這6家門店服務,將轉移到附近的其他門店,其中許多地點相距不到半英里,以確保患者持續獲得服務。

之後CVS在舊金山還有15家店繼續營業

