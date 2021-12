【有線新聞】

以色列推出打第四針新型肺炎疫苗計劃,是全球首例。

以色列政府按專家組建議,宣布醫護、60歲以上長者及免疫系統有問題的人,接種三針新型肺炎疫苗四個月後即可補打第四針。

總理貝內特指以色列是首個打三針的國家,亦是打第四針的先驅,相信世界會跟隨以色列步伐。

以色列至今有過千宗Omicron病例,逾半患者未接種疫苗,有一宗Omicron死亡病例,當地六成多人口打齊兩針。

