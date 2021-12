【有線新聞】

美國哈佛大學化學教授涉嫌隱瞞參與中國招攬人才的「千人計劃」案件,全部罪名成立。

哈佛大學化學和生化系前主任利伯被控2項虛假陳述、2項瞞稅及2項瞞報海外帳戶,全部罪名成立。

控罪指他自2011年起成為武漢理工大學戰略科學家,翌年加入中國的「千人計劃」,收取每月5萬美元及150萬美元資助設立實驗室,其後美國國防部及國家衛生研究院人員查問時,他多番說謊誤導,當局曾指參與外國人才計劃不犯法,但隱瞞是嚴重罪行,辯方質疑欠缺有力證據證明利伯有罪。

(Copyright 2021 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。