有衛生專家警告,今年冬季流感會很嚴重。

一項初步研究發現,一種主流的流感病毒株H3N2出現突變,導致今年的流感疫苗不匹配,對這變種的效力減低。

不過衛生專家說接種疫苗仍然非常重要,因為疫苗可以防止嚴重疾病、住院和死亡。

