科州警員槍殺17歲青年 家人為死者討公道（視頻）

此前在科羅拉多州Aurora市被警察槍殺的17歲青少年,他的家人呼籲為死者討回公道,Aurora警方表示,建議以二級謀殺罪起訴被告警員。

將近一個月之前,一位父親收到了最壞的消息,他17歲的兒子Peyton Blistein在Aurora市的街頭被人槍殺。

死者父親Todd Blitstein說:「我不知道還會不會有感恩節,今年聖誕我們本來打算聚餐,到時Peyton的座位留空,這件事情的發生,徹底摧毀了我們的假日。」

案情最新的進展,讓這位父親和家人朋友得到了些許安慰。

Aurora市警方現在建議以二級謀殺罪起訴涉案的前Greenwood Village警察Adam Holen。

受害人起先因為有人不小心駕駛,而與人爭吵,警方表示,隨後Holen和死者交火,一個家用的監控攝像頭記錄了這起案件的導火索。

Todd說:「我希望以一級謀殺起訴,但二級謀殺罪名我們也得同意,讓我們把他從街道上移除,並充分起訴他。」

地檢官在決定起訴之前,正考慮警方的建議。

Todd說:「每一天都非常難熬,不知道兒子與我們的命運去向。」

儘管案件有最新進展,但他們所期待的結果還需要一些時日。

Todd說:「太糟糕了,你永不知道結果如何,而兒子應有100%的正義。」

