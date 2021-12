疫情下國泰取消多班往來香港和舊金山直飛航班（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

香港政府再次收緊機組人員的檢疫安排之後,最近有多班來往香港和舊金山(三藩市)的直飛航班被取消,令一班旅客因此被逼滯留而感到不滿。

有旅行社說,國泰航空最近取消了幾乎所有在1月份來回舊金山和香港的直飛航班,只有1月25日一班機,新加坡航空亦都在1月29日最後提供一班機之後停飛香港。

其中一名灣區居民范廣源先生表示,12月初因要事訂機票回港,當時國泰航空在臨起飛前兩日,突然發電郵通知他取消航班,令到他的行程延誤,加上在香港檢疫隔離的21天時間,錯過了原定要參加的活動,而他原本打算在1月8日回程返舊金山,怎料該航班再次取消,可能要到2月才有班機返美。

范先生說:「現在再延誤將會超過一個月,以及無了期延誤,到目前為止不知何時可以返美,絕對影響工作上的需要。」

他又說,要額外付更貴的酒店費用,經濟上超出預算、相當很麻煩,他本身打算轉一程機,由香港先飛去洛杉磯,再飛回舊金山,但是途中滯留的時間就會超過12小時。

范先生說:「這班機算是最快的,有些網上指要40幾個小時總行程。」

除了范先生之外,最近在Facebook社交網站上,一個群組上都有大批網民聲稱,他們在1月份從香港返回舊金山的航班被取消。

國泰航空回覆說,對顧客最近產生的不便感到抱歉,又指由於香港的防疫措施,令到他們無法營運更多航班,因此要縮減航班,並承諾會在明年初鞏固航班時間表,減少對顧客的影響。

有旅行社相信是跟國泰早前有香港貨機機師感染Omicron變種病毒有關,香港政府再次收緊防疫措施,要求機組人員入境香港時,必須強制隔離檢疫14日,可能令一些航空公司未能支付機組人員的隔離住宿費用,因此決定減航班。

他又呼籲現時如非必要,都盡量不要去香港,如果必須要買機票回香港,最好買單程票,一旦航班取消,必須要求航空公司幫你訂返回舊金山的新機票。

旅行社老闆邵旗謙說:「如果航空公司只說退錢,這是不負責任的行為,顧客得不償失,因為他退錢給你很少事,但再買機票就很貴,分分鐘又滯留在香港回不來。」

他也提醒回程時,盡量不要在其他國家轉機,因為美國CDC要求旅客呈交在入境前一天的病毒陰性檢測結果,因此如果在香港起飛前做了檢測,但在外國停留超過了24小時,就要在該國家再做檢測。

