拜登公布新抗疫計劃 民眾可免費索取快速病毒檢測包（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

面對當前Omicron變種病毒快速擴散，總統拜登週二宣布新的抗疫行動計劃，當中包括民眾可以免費索取家居快速病毒檢測包，以及出動美軍人員到醫院，協助處理染疫病人，但拜登強調，不會再次實施全國封鎖措施。

拜登表示，對抗Omicron變種病毒，需要有額外新的抗疫行動計劃。

這些新措施包括，政府將於1月開始，免費提供5億個快速家居病毒檢測包給民眾，民眾可以上網索取，免郵費，詳情稍後公布，也會增設新的或擴大疫苗接種地點和病毒檢測站。

此外在未來兩個月，將會出動一千名美軍人員和額外的醫療團隊，到染疫人數爆滿的醫院，同時也會增添醫療設施，協助處理染疫病人。

白宮抗疫顧問Anthony Fauci醫生說：「我們設立約2千個檢測站，在未來幾天可以快速做5億個檢測。」

拜登也繼續呼籲未接種新型肺炎疫苗的人士去打針。

拜登說：「如果你接種了疫苗和跟足指引，你應該放心慶祝聖誕歡渡假期。」

拜登又重申，不會再次實施疫情初期的全國封鎖措施。

拜登說：「我們是否重回2020年3月呢？不是今年3月，而是去年3月疫情初期，這是我不斷被問到的，答案是絕對不會。」

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