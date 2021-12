拜登公布新抗疫計劃 民眾可免費索取快速病毒檢測包（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

面對當前Omicron變種病毒快速擴散,總統拜登週二宣布新的抗疫行動計劃,當中包括民眾可以免費索取家居快速病毒檢測包,以及出動美軍人員到醫院,協助處理染疫病人,但拜登強調,不會再次實施全國封鎖措施。

拜登表示,對抗Omicron變種病毒,需要有額外新的抗疫行動計劃。

這些新措施包括,政府將於1月開始,免費提供5億個快速家居病毒檢測包給民眾,民眾可以上網索取,免郵費,詳情稍後公布,也會增設新的或擴大疫苗接種地點和病毒檢測站。

此外在未來兩個月,將會出動一千名美軍人員和額外的醫療團隊,到染疫人數爆滿的醫院,同時也會增添醫療設施,協助處理染疫病人。

白宮抗疫顧問Anthony Fauci醫生說:「我們設立約2千個檢測站,在未來幾天可以快速做5億個檢測。」

拜登也繼續呼籲未接種新型肺炎疫苗的人士去打針。

拜登說:「如果你接種了疫苗和跟足指引,你應該放心慶祝聖誕歡渡假期。」

拜登又重申,不會再次實施疫情初期的全國封鎖措施。

拜登說:「我們是否重回2020年3月呢?不是今年3月,而是去年3月疫情初期,這是我不斷被問到的,答案是絕對不會。」

