Omicron變種病毒持續蔓延 世衛呼籲取消聖誕慶祝活動

Omicron變種病毒持續蔓延,提早成為美國的主流毒株,英國亦有8千多宗個案,首相約翰遜仍未表明會否在聖誕前後收緊防疫措施。世衛呼籲各地民眾取消聖誕慶祝活動。

連續兩年在疫情下過聖誕,世衛指只要各國在明年年中之前有七成人接種疫苗,疫情可望在2022年內完結,呼籲民眾忍耐,取消聖誕新年慶祝活動。

世衛總幹事譚德塞說:「活動遭取消勝於生命遭取消,應該現在取消,日後慶祝;而不是現在慶祝,日後悲痛。」

歐洲多國都已收緊防疫措施,但英國仍未有決定。當地單日新增超過九萬宗確診,其中Omicron有超過8千宗。

首相約翰遜說繼續密切留意疫情最新情況,但仍有些部分要釐清才能決定是否有進一步行動。現階段未有新的防疫措施,但不排除聖誕前後會收緊防疫。

繼法國和意大利,英國亦取消除夕倒數。原定在倫敦特拉法加廣場舉行,取代新年煙花匯演的倒數活動已取消。

至於英超聯表明無意叫停賽事,指現時已有超過九成職球員有打針,各球會有共識,繼續在安全情況下按原定計劃作賽。英女王因應疫情,決定連續第二年取消按傳統到諾福克過聖誕,留在溫莎堡與皇室成員度過。

而在美國,節日臨近疫情越趨嚴峻,紐約時報廣場的檢測站大批民眾排隊檢測。Omicron變種病毒成為當地主流毒株,比專家原本預測的明年初大幅提前。

疾控中心數據顯示,全國上周新增病例73%是感染Omicron變種病毒,個案比對上一星期增加近6倍。全國只餘下兩個州未有Omicron個案。得州出現美國首宗感染Omicron死亡病例。在紐約等部分地方,Omicron變種更佔新增個案90%,當地繼續為跨年活動做準備。

首都華盛頓特區重推室內口罩令,白宮表示未有計劃全國封城,總統拜登提醒民眾,最重要是戴口罩和接種疫苗。

