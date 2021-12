【有線新聞】

一名白宮職員確診新型肺炎。他近日曾與總統拜登接觸,拜登暫時檢測呈陰性。

白宮稱染病的中級職員,上周五陪同拜登乘坐空軍一號專機,由南卡羅來納州去費城。兩人在機上距離接近共處大約半小時。該職員已打齊疫苗及加強劑,登機前檢測陰性,至周日晚開始出現病徵。

白宮發言人表示,拜登在周日及周一兩次檢測均呈陰性,會按日程繼續工作,周三再檢測。

