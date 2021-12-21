舊金山週末發生多宗搶劫案 匪徒持槍犯案（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山（三藩市）週末發生多宗搶劫案，其中部分案件的受害人是亞裔，匪徒有槍。

警方資料顯示，星期六早上9時左右，華埠附近Nob Hill，Taylor夾Washington街，27歲亞裔男事主當時坐在自己的汽車裡，一名非洲裔男子用槍指著事主，要求他交出財物，匪徒搶走事主的手機然後逃走。

同一天晚上將近8時，兩個15到20歲的非洲裔男子，在金融區Market街夾Stuart街的巴士站，持槍搶劫兩名分別22歲和23歲的亞裔女人，匪徒用槍指嚇女事主，匪徒搶走一個手袋，然後乘坐接應的汽車逃走。

同樣是星期六晚上10時左右，一名非洲裔男人在8街夾Mission街搶劫一個30歲亞裔男人，搶走他的手機。

週日凌晨一點半左右，在Embarcadero海旁附近，Pacific Ave夾Battery街發生搶劫案，28男事主告訴警方，他當時站在街角，一輛汽車停在他身旁，三個男人從車裡出來包圍著他，其中一人用槍指著他，要他交出財物，匪徒搶走事主的手錶、錢包和手機然後上車逃走。

幾宗搶劫案的受害人都沒有受傷，匪徒仍然在逃。

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