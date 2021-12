舊金山當局揭發跨國有組織盜竊集團 亞裔疑犯涉收受賊贓（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)地檢處與多個執法部門合作的行動,揭發一個跨國的有組織盜竊集團,涉嫌接收與販賣賊贓的人士之中有亞裔。

2019年,舊金山地檢處展開一項名為Focus Lens的行動,調查當年12月一連串在舊金山聯合廣場Macy’s百貨公司發生的盜竊案,當時被捕的疑犯Rodolfo Castillo,涉嫌偷竊總值超過7500元的商品,包括衣服和鞋,疑犯承認將賊贓賣給一間叫做Camera Haven的公司。

地檢處指出,該公司涉嫌轉售偷回來的衣服,地檢處和警方開始監視Camera Haven的老闆David Tran和Yanxia Xie,發現他們在店面、跳蚤市場和海外出售賊贓,兩人上星期四被捕。

有關的調查促成當局與美國郵政局,以及聯邦國土安全部的合作,發現集團的主腦名叫Nate Pham,身在越南,當局已經發出通緝令。

另外,這項行動也揭發並瓦解另一個以Fashion Exchange為店面的有組織零售盜竊集團,地檢處今年8月向Fashion Exchange的兩個負責人提出起訴,Focus Lens行動在2019年開始,即是現任地檢官博徹思(Chesa Boudin)上任之前,但地檢處目前仍然與灣區多個執法部門合作,繼續執行這項行動,打擊有組織零售盜竊集團的犯罪行為。

行動實行兩年半至今,已經尋回總值約200萬元的賊贓,拘捕兩個人,起訴兩個人,向3人發出拘捕令。

