舊金山當局揭發跨國有組織盜竊集團 亞裔疑犯涉收受賊贓（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山（三藩市）地檢處與多個執法部門合作的行動，揭發一個跨國的有組織盜竊集團，涉嫌接收與販賣賊贓的人士之中有亞裔。

2019年，舊金山地檢處展開一項名為Focus Lens的行動，調查當年12月一連串在舊金山聯合廣場Macy’s百貨公司發生的盜竊案，當時被捕的疑犯Rodolfo Castillo，涉嫌偷竊總值超過7500元的商品，包括衣服和鞋，疑犯承認將賊贓賣給一間叫做Camera Haven的公司。

地檢處指出，該公司涉嫌轉售偷回來的衣服，地檢處和警方開始監視Camera Haven的老闆David Tran和Yanxia Xie，發現他們在店面、跳蚤市場和海外出售賊贓，兩人上星期四被捕。

有關的調查促成當局與美國郵政局，以及聯邦國土安全部的合作，發現集團的主腦名叫Nate Pham，身在越南，當局已經發出通緝令。

另外，這項行動也揭發並瓦解另一個以Fashion Exchange為店面的有組織零售盜竊集團，地檢處今年8月向Fashion Exchange的兩個負責人提出起訴，Focus Lens行動在2019年開始，即是現任地檢官博徹思（Chesa Boudin）上任之前，但地檢處目前仍然與灣區多個執法部門合作，繼續執行這項行動，打擊有組織零售盜竊集團的犯罪行為。

行動實行兩年半至今，已經尋回總值約200萬元的賊贓，拘捕兩個人，起訴兩個人，向3人發出拘捕令。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。