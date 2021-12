【KTSF】

南灣聖荷西的Oakridge商場週一傍晚有人報稱發生槍擊案,並傳出有人中槍受傷,警方經過一輛搜查後,並沒有發現傷者或槍手。

週一下午約5時45分,商場突然傳出槍響,槍擊案發生在商場內靠近forever21店面的區域,警方出動大批人力到場,並一度要求商場內的人員就地掩護。

警方一度在Home Depot設立聯絡中心,為走散的人群提供會合服務。

警方表示,經過數小時搜查後,並沒有發現傷者或槍手,警方強調會確保商場內民眾的安全,事件讓前往該商場購物的民眾一度驚恐。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。