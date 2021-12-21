針對小商業爆竊案頻生 南灣警方提出預防之道（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

有鑑於南灣與財產相關的罪案持續上升，尤其是針對小商業的搶劫爆竊，週一一場社區座談，警方提出預防之道。

週一的社區座談由前加州眾議員朱感生主持，邀請Santa Clara縣副警長，及兩位聖荷西警察局分局長參加，地點在聖荷西被砸三次的中餐館福牛堂，週一有相當多的餐館業者出席座談會，大家滿肚的苦水。

金灣熊網咖負責人Alice說：「治安問題非常困擾我們小業主，我們感覺不到被保護，而且我非常擔心，下一個就是我的店被砸，我們有做一個統計，大概有30個，我身邊有30家店在灣區都被砸。」

聯合食品國際公司經理陳雲說：「我們公司是賣食品的，食品根本不值幾個錢，但是玻璃砸了就千百塊錢，特別那段時間砸了很多，你現在要做玻璃都很麻煩，搞得人心惶惶。」

由於現在許多餐館被砸都是出現在半夜，Santa Clara縣副警長Ken Binder告訴小商業主，一定要保留閉路電視影像帶，這樣才有助於警方辦案，開店或關店時最好兩人結伴，此外不要留現金在店內，現在已經有許多餐館只收信用卡，他還建議玻璃窗保持透明。

Santa Clara縣副警長Ken Binder說：「保持窗戶明亮擺飾或是標示，部分原因是當警車開過，可以看到裡面發生甚麼事，如果剛好有搶劫發生，可能看不到，另一個原因是即使沒有警察，如果剛好有客人進門，看到搶劫，可以立刻打911。」

Binder副警長表示，人身安全是最重要的，千萬不要當英雄，為了錢財跟歹徒起衝突，而不管財物損失多寡一定要報案，警方才能根據數據，針對特定地點加強巡邏。

針對福牛堂聖荷西店發生三次爆竊，該轄區的警長說

聖荷西中央分局長Carlos Acosta說：「身為中央分局長，聽到玻璃被打破三次心情很不好受，這不是我要聽到的，但好消息是，我們在座的人，我們會盡全力不讓有玻璃再被打破。」

美國企業家聯誼會會長何華斌說：「最近這幾年很擔心家裡被偷東西，開車出去停車，擔心車會被人打爛玻璃偷東西，商店擔心被人打爛搶劫偷東西，所以今天我們這麼多商家來這裡，就是要告訴我們政府，我們要一起改變不合理的法律，讓我們回到20多年前安全的加州。」

有商家表示，他們都知道如何預防，現在最大的問題是，如何重罰這些歹徒，才能夠真正保護到小老百姓。

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