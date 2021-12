針對小商業爆竊案頻生 南灣警方提出預防之道（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

有鑑於南灣與財產相關的罪案持續上升,尤其是針對小商業的搶劫爆竊,週一一場社區座談,警方提出預防之道。

週一的社區座談由前加州眾議員朱感生主持,邀請Santa Clara縣副警長,及兩位聖荷西警察局分局長參加,地點在聖荷西被砸三次的中餐館福牛堂,週一有相當多的餐館業者出席座談會,大家滿肚的苦水。

金灣熊網咖負責人Alice說:「治安問題非常困擾我們小業主,我們感覺不到被保護,而且我非常擔心,下一個就是我的店被砸,我們有做一個統計,大概有30個,我身邊有30家店在灣區都被砸。」

聯合食品國際公司經理陳雲說:「我們公司是賣食品的,食品根本不值幾個錢,但是玻璃砸了就千百塊錢,特別那段時間砸了很多,你現在要做玻璃都很麻煩,搞得人心惶惶。」

由於現在許多餐館被砸都是出現在半夜,Santa Clara縣副警長Ken Binder告訴小商業主,一定要保留閉路電視影像帶,這樣才有助於警方辦案,開店或關店時最好兩人結伴,此外不要留現金在店內,現在已經有許多餐館只收信用卡,他還建議玻璃窗保持透明。

Santa Clara縣副警長Ken Binder說:「保持窗戶明亮擺飾或是標示,部分原因是當警車開過,可以看到裡面發生甚麼事,如果剛好有搶劫發生,可能看不到,另一個原因是即使沒有警察,如果剛好有客人進門,看到搶劫,可以立刻打911。」

Binder副警長表示,人身安全是最重要的,千萬不要當英雄,為了錢財跟歹徒起衝突,而不管財物損失多寡一定要報案,警方才能根據數據,針對特定地點加強巡邏。

針對福牛堂聖荷西店發生三次爆竊,該轄區的警長說

聖荷西中央分局長Carlos Acosta說:「身為中央分局長,聽到玻璃被打破三次心情很不好受,這不是我要聽到的,但好消息是,我們在座的人,我們會盡全力不讓有玻璃再被打破。」

美國企業家聯誼會會長何華斌說:「最近這幾年很擔心家裡被偷東西,開車出去停車,擔心車會被人打爛玻璃偷東西,商店擔心被人打爛搶劫偷東西,所以今天我們這麼多商家來這裡,就是要告訴我們政府,我們要一起改變不合理的法律,讓我們回到20多年前安全的加州。」

有商家表示,他們都知道如何預防,現在最大的問題是,如何重罰這些歹徒,才能夠真正保護到小老百姓。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。