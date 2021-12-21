Omicron成美國主流病毒株 一週病例增6倍（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

Omicron變種已經取締Delta病毒，成為全國主流病毒株，一星期內Omicron病例增加了6倍，最新數據指接種疫苗後的人突破性感染有所增加，當中在6個月前，接種疫苗者中最常見，衛生官員擔心在未來會出現Delta+Omicron的「超級變種」，有可能在聖誕節過後，美國單日Omicron變種確診會高達40萬宗，紐約州疫情擴大，在週日單日新增了2萬宗新症，連續3日創新高。

CDC數據指由6月底到11月的病例中99.5%，都是屬於Delta病毒株引起，但現在Omicron變種，已經成為全國主流病毒株。

根據聯邦疾控中心（CDC）數字顯示，Omicron變種病例佔上週新症的73%，在美國大部份地區，Omicron變種的流行率甚至更高，在紐約地區、東南部和西岸地區、西北部等，估計有9成的新症是由Omicron引起。

公共衛生官員說，Omicron成為全美主流病毒株並不意外，鑑於在南非、英國和丹麥所見，如果民眾不接種加強針的話，官員預測Omicron在聖誕假期會繼續蔓延．

截至12月11日，Omicron變種在美國的新症病例比例，由之前一週的0.4%上升至2.9%，相當於增加了6倍。

CDC官員表示，新數據表明，12月11日當週感染Omicron變種約有13%，而不是3%。

根據《新英格蘭醫學叢刊》一項最新研究顯示，6個月前接種疫苗的人，感染新型肺炎的可能性是最近接種疫苗的三倍，而染疫者中，接種Johnson & Johnson疫苗，比接種Pfizer及Moderna疫苗的人較為常見。

公共衛生專家Saju Mathew說：「事實是現在每兩天就翻倍增長，假如聖誕節有確診10萬宗，一週後大除夕前，單單Omicron變種，可能每日出現40萬宗病例。」

根據衛生部數據，醫院急症床位接近8成爆滿，當中5分之1床位是用於新型肺炎患者，大聯盟運動隊決定取消或推遲賽事，某些學校已經轉為網上授課。

公共衛生官員說，加強針是最佳武器以對抗新型肺炎，但依然很多美國人抗拒接種。

德州奧斯汀分校新型肺炎建模聯盟總監Lauren Ancel Meyer說：「目前，我認為低於2成美國人打了加強針。」

Moderna藥商稱初步數據表明，Moderna加強針，能增加對Omicron變種的效力，並補充說，更大的加強針劑量會更好。

Moderna的總裁Stephen Hoge說，將在明年初繼續臨床試驗，專門對抗Omicron變種的加強針。

美國至今有近5100萬宗病例，當中超過82萬人死亡，近日全國新增病例7萬幾宗，當中紐約疫情擴大，在週日單日新增了2萬宗新症，連續3日創新高，今年的時報廣場跨年倒數有可能會取消。

即將卸任的紐約市市長Blasio說：「我們正與贊助商討論，今年的時報廣場跨年倒數，我們會在聖誕節前有決定。」

除此之外，剛剛在秋季重開的紐約百老匯歌劇院宣佈要再次關閉。

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