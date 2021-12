Omicron成美國主流病毒株 一週病例增6倍（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

Omicron變種已經取締Delta病毒,成為全國主流病毒株,一星期內Omicron病例增加了6倍,最新數據指接種疫苗後的人突破性感染有所增加,當中在6個月前,接種疫苗者中最常見,衛生官員擔心在未來會出現Delta+Omicron的「超級變種」,有可能在聖誕節過後,美國單日Omicron變種確診會高達40萬宗,紐約州疫情擴大,在週日單日新增了2萬宗新症,連續3日創新高。

CDC數據指由6月底到11月的病例中99.5%,都是屬於Delta病毒株引起,但現在Omicron變種,已經成為全國主流病毒株。

根據聯邦疾控中心(CDC)數字顯示,Omicron變種病例佔上週新症的73%,在美國大部份地區,Omicron變種的流行率甚至更高,在紐約地區、東南部和西岸地區、西北部等,估計有9成的新症是由Omicron引起。

公共衛生官員說,Omicron成為全美主流病毒株並不意外,鑑於在南非、英國和丹麥所見,如果民眾不接種加強針的話,官員預測Omicron在聖誕假期會繼續蔓延.

截至12月11日,Omicron變種在美國的新症病例比例,由之前一週的0.4%上升至2.9%,相當於增加了6倍。

CDC官員表示,新數據表明,12月11日當週感染Omicron變種約有13%,而不是3%。

根據《新英格蘭醫學叢刊》一項最新研究顯示,6個月前接種疫苗的人,感染新型肺炎的可能性是最近接種疫苗的三倍,而染疫者中,接種Johnson & Johnson疫苗,比接種Pfizer及Moderna疫苗的人較為常見。

公共衛生專家Saju Mathew說:「事實是現在每兩天就翻倍增長,假如聖誕節有確診10萬宗,一週後大除夕前,單單Omicron變種,可能每日出現40萬宗病例。」

根據衛生部數據,醫院急症床位接近8成爆滿,當中5分之1床位是用於新型肺炎患者,大聯盟運動隊決定取消或推遲賽事,某些學校已經轉為網上授課。

公共衛生官員說,加強針是最佳武器以對抗新型肺炎,但依然很多美國人抗拒接種。

德州奧斯汀分校新型肺炎建模聯盟總監Lauren Ancel Meyer說:「目前,我認為低於2成美國人打了加強針。」

Moderna藥商稱初步數據表明,Moderna加強針,能增加對Omicron變種的效力,並補充說,更大的加強針劑量會更好。

Moderna的總裁Stephen Hoge說,將在明年初繼續臨床試驗,專門對抗Omicron變種的加強針。

美國至今有近5100萬宗病例,當中超過82萬人死亡,近日全國新增病例7萬幾宗,當中紐約疫情擴大,在週日單日新增了2萬宗新症,連續3日創新高,今年的時報廣場跨年倒數有可能會取消。

即將卸任的紐約市市長Blasio說:「我們正與贊助商討論,今年的時報廣場跨年倒數,我們會在聖誕節前有決定。」

除此之外,剛剛在秋季重開的紐約百老匯歌劇院宣佈要再次關閉。

