香港再多5宗新型肺炎Omicron個案,至今累計19宗。

涉及Omicron變種病毒的1男4女,介乎26至77歲,分別在上星期六及星期日在機場及檢疫期間確診。

至於香港新增7宗輸入個案,涉及5男2女、介乎18至78歲,當中6人分別帶有L452R及N501Y變種病毒,來自英國及美國等國家。

其中來自波蘭的22歲男病人,上星期六在機場檢測呈初步陽性,他沒有病徵、Ct值大於30,潛伏期居住的青衣藍澄灣1座以及到過的地方已納入強制檢測公告。

另外,香港特區政府即日起至下月2日,禁止國泰航空營運的客機由美國紐約抵港。

