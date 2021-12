【KTSF】

舊金山(三藩市)灣區週二開始下雨,整個星期都會下雨。

國家氣象局預測,舊金山週二下午1時至3時開始下雨,預測整個灣區包括北灣、東灣、南灣,以及舊金山和中半島這個星期,以及下星期早段時間都會下雨,不過雨勢不大。

由於不會很短時間內傾盆大雨,而是分散幾日時間內在廣泛地區下雨因此預測不會造成水浸和泥石流,但當局表示下雨天氣會造成路面濕滑,加上大家開車去旅行,所以路面交通會出現危險,大家開車時要注意。

氣溫方面,氣象局表示本星期灣區日間氣溫華氏50幾度,不算太冷。

