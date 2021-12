中國制裁美國國際宗教自由委員會4名成員

【有線新聞】

中方相隔五個月再次引用《反外國制裁法》,制裁4名美國聯邦政府人員,以反制美國早前以新疆人權問題制裁中方官員,中方敦促美方撤銷制裁,又表示將視乎形勢發展作出進一步反應。

被制裁的聯邦政府人員,是美國國際宗教自由委員會主席馬恩扎、副主席特克爾;及兩名委員巴爾加瓦、卡爾。

中國外交部指,美方一個多星期前,藉新疆人權問題非法制裁4名中方官員,所以根據《反外國制裁法》對等反制,即日起禁止4名美國聯邦政府人員入境內地及港澳地區;凍結在中國的財產;禁止中國公民和機構與他們交易。

中國外交部發言人趙立堅表示:「新疆事務純屬中國內政,美方沒有權利、沒有資格橫加干涉。美方應撤銷所謂制裁,停止干涉新疆事務和中國內政,中方將視形勢發展作出進一步反應。」

今次是《反外國制裁法》6月生效以來再次引用,7月底首次引用,是反制美方制裁中聯辦官員和就香港營商環境發警告。

美國國際宗教自由委員會是聯邦政府轄下的獨立、跨黨派機構,1998年在《國際宗教自由法》下成立,9名委員全部由總統或國會兩黨領袖任命。

委員會每年發表報告,評估持續侵犯宗教自由的國家;關注影響外地宗教自由的議題;審視美國本土政策;定期與行政機關開會,向政府及國會提出建議。

委員會1999年發表首份報告以來,中國每年都被列入「特別關注國家」。

報告提到中國的宗教自由狀況持續惡化,北京政府使用人工智能和人面識別技術,監控及追蹤基督徒、西藏佛教徒及法輪功成員。

2021年的「特別關注國家」名單上,還包括俄羅斯、北韓、伊朗等。

