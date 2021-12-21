中國制裁美國國際宗教自由委員會4名成員

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中方相隔五個月再次引用《反外國制裁法》，制裁4名美國聯邦政府人員，以反制美國早前以新疆人權問題制裁中方官員，中方敦促美方撤銷制裁，又表示將視乎形勢發展作出進一步反應。

被制裁的聯邦政府人員，是美國國際宗教自由委員會主席馬恩扎、副主席特克爾；及兩名委員巴爾加瓦、卡爾。

中國外交部指，美方一個多星期前，藉新疆人權問題非法制裁4名中方官員，所以根據《反外國制裁法》對等反制，即日起禁止4名美國聯邦政府人員入境內地及港澳地區；凍結在中國的財產；禁止中國公民和機構與他們交易。

中國外交部發言人趙立堅表示：「新疆事務純屬中國內政，美方沒有權利、沒有資格橫加干涉。美方應撤銷所謂制裁，停止干涉新疆事務和中國內政，中方將視形勢發展作出進一步反應。」

今次是《反外國制裁法》6月生效以來再次引用，7月底首次引用，是反制美方制裁中聯辦官員和就香港營商環境發警告。

美國國際宗教自由委員會是聯邦政府轄下的獨立、跨黨派機構，1998年在《國際宗教自由法》下成立，9名委員全部由總統或國會兩黨領袖任命。

委員會每年發表報告，評估持續侵犯宗教自由的國家；關注影響外地宗教自由的議題；審視美國本土政策；定期與行政機關開會，向政府及國會提出建議。

委員會1999年發表首份報告以來，中國每年都被列入「特別關注國家」。

報告提到中國的宗教自由狀況持續惡化，北京政府使用人工智能和人面識別技術，監控及追蹤基督徒、西藏佛教徒及法輪功成員。

2021年的「特別關注國家」名單上，還包括俄羅斯、北韓、伊朗等。

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