【KTSF】

灣區週二開始下雨,並會一直持續至聖誕節週末,國家氣象局表示,預測今次下雨的模式有點棘手,很難準確地說什麼時候,什麼地點雨勢最大。

氣象局預測週二晚到週三清晨時分下雨,早上到下午可能暫停下雨,另一輪降雨將會週三下午6時左右再開始。

今次灣區下雨的範圍很廣,雨勢不會很大,但有時候會突然大雨。

氣象局估計,到下星期一,灣區大部分地區總降雨量2吋到3吋,Santa Cruz和Big Sur特別大雨,總降雨量3吋到4吋,Sierra山區下雪,中加州和南加州也會下雨。

如果大家計劃開車去旅行,出發之前要打聽好天氣狀況,當局勸諭大家開車時預留時間,與前面的汽車保持距離。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。