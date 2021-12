【KTSF】

中半島San Mateo縣雖然暫未有確診Omicron病例,不過當地廢水已檢測出微量Omicron病毒,而在當局全力推廣打加強針的當下,當地最忙碌的接種站之一卻將關閉兩星期,改造成為可以讓人通行的接種站。

San Mateo縣Event Center的接種站,會改為可以讓人通行走去打針的方式,官員表示,如此可以更彈性地運用該場地為民眾打疫苗.

其他接種站,假日期間會照常開放,San Mateo縣當地已有34%合資格居民打了加強針。

