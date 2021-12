彭帥接受聯合早報採訪 否認曾稱被性侵

【有線新聞】

中國網球手彭帥現身上海並接受新加坡傳媒訪問,強調自己沒說過、寫過被人性侵,又指自己一直住在北京家中,很自由。

新加坡《聯合早報》周日在網頁發布當天採訪彭帥的報道,指在上海國際雪聯城市越野滑雪中國巡迴賽,彭帥與籃球名將姚明、乒乓球手王勵勤和帆船女將徐莉佳,一同於露天看台嘉賓觀賽區觀賽約20分鐘。

記者於眾人步向升降機時訪問彭帥,彭帥稱一直住在北京家中,周六到上海。被問到是否出入自由和是否有人監視,彭帥稍稍停頓讓記者重複問題,再反問為甚麽會有人監視,她一直都很自由。

當問到關於她的性侵傳聞,彭帥強調從未說過、寫過任何人性侵她。有關微博發文是她的個人隱私問題,大家有很多誤解。

而官媒曾披露聲稱是彭帥回覆國際女子網球協會主席的電郵,交代她平安並反駁性侵報道。彭帥稱中文內容是她本人寫,亦完全出自她意願,官媒發布的英文翻譯版本意思一樣。

被問到有否計劃出國,彭帥提到疫情,又指現時沒比賽,不會為了證明甚麼而去外國,反問出去幹甚麽。至於國際奧委會兩次與她視像通話,彭帥說當時在北京家中,忘了日期。

報道訪問部分長約5分鐘,期間彭帥有停頓並表示聽不到提問,同日有環球時報記者在Twitter發表彭帥在該活動與戴著口罩的姚明交談片段,聲稱由朋友傳來,另有彭帥和其他觀賽人士合照。賽事屬於明年2月的北京冬奧積分賽,據報只有受邀嘉賓觀賽。

國際女子網球協會發聲明,指樂見彭帥再於公共場合露面,當然希望她過得好,但協會擔憂彭帥健康狀況,和能否不受審查脅迫下與外界交流,沒有因為她這次露面而減輕或解除。繼續呼籲針對有關性侵指控展開全面、公平、透明和不受審查的調查。

(Copyright 2021 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。