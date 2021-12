【有線新聞】

世衛表示,有Omicron變種病毒社區傳播的國家,變種個案每一天半至三天就增加一倍。

世衛指全球已經有89個國家發現Omicron變種病毒個案,即使是疫苗接種率高或有大量康復者的地區,Omicron變種均急劇擴散。在爆發本土感染的國家,很快就會取代Delta變種成為主流毒株。

又指對新變種仍有不少疑問,包括會引致有多嚴重的症狀以及快速蔓延的原因,警告多處的醫療系統或很快將不勝負荷。

