奧克蘭賊人僅花25秒偷走汽車催化轉換器

東灣奧克蘭(屋崙)有一輛汽車,幾日前在光天化日下.被賊人用了短短25秒時間偷走汽車的催化轉換器(catalytic converter),過程被目擊者用手機拍下,事主週五接受採訪時說,可能要花她幾星期時間,以及6500幾元維修。

事發在上星期三,賊人用了短短25秒時間,下車爬進事主架車的車底,移除催化轉換器再逃走。

女事主Mary Elliott接受KPIX本地電視新聞台的訪問時話,他要支付6500幾元維修,案發地點就在她家門外的Outlook Ave,她當時在家工作。

目擊者Monique Llamas當時開車經過時發現,賊人在她面前突然停車感到可疑,之後拍攝到過程後馬上報警,Llamas對事件感到震驚,尤其是在光天化日下。

翌日事主Elliott發現她的汽車突然開不到,看新聞時才發現原來自己成為了盜竊案受害人,當時令她非常難以置信。

她很感激拍下犯案過程的目擊者,她又表示,這短短廿幾秒的案件,將要花她幾星期時間才修好,因為車廠訂零件有延誤。

Elliot剛新婚, 正在打兩份工作,又要照顧患失智症的媽媽,不過她說只希望賊人可以感化所,而非坐監。

警方收到手機畫面後表示正在調查案件。

