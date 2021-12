【KTSF】

加州北部Humboldt縣海岸週一下午發生6.2級地震。

USGS錄得地震發生於中午12點10分,震央位於Humboldt縣海岸對出海面,地震對Ferndale鎮造成破壞。

有照片顯示在鎮上一間雜貨店,貨架上的瓶子被打翻了。

民眾在Twitter上說,他們感到強烈的震動。

