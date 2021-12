當局提醒旅客節日外遊要做好多重防疫準備

【KTSF】

聯邦疾控中心(CDC)上週五已經表示,高傳染力的Omicron變種病毒,在接下來幾週將成主流,美國現在新增病例,每天平均超過12萬例,現在正是節日旅遊高峰,當局提醒旅客,作好多重防疫準備。

灣區各大機場本週末都湧現人潮,舊金山(三藩市)國際機場週五有超過5萬旅客外遊,奧克蘭(屋崙)國際機場同一天也有超過16,000旅客,聖荷西國際機場則有約15,000旅客。

有航空公司預計,全美客流量將比2020年增加1.84倍。

有旅客雖然擔心新一波的疫情,但還是決定出遊。

當局呼籲旅客採取多重防疫保護,減少感染風險,包括打疫苗及打加強針,戴口罩,旅行過後進行快速病毒檢測。

有專家表示,雖然飛機上有安全的空氣過濾系統,但往返機場接駁途中,也要做好防疫準備。

除了搭飛機,有不少民眾選擇開車出遊,全美汽車協會(AAA)估計,將有超過100萬人上路,當局提醒民眾,除了聖誕禮物外,行李也應包括口罩。

而從國外入境美國的旅客,不管有沒有完整接種疫苗,都必須提供不能早於一天前的新冠檢測陰性證明。

