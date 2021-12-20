當局提醒旅客節日外遊要做好多重防疫準備

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聯邦疾控中心（CDC）上週五已經表示，高傳染力的Omicron變種病毒，在接下來幾週將成主流，美國現在新增病例，每天平均超過12萬例，現在正是節日旅遊高峰，當局提醒旅客，作好多重防疫準備。

灣區各大機場本週末都湧現人潮，舊金山（三藩市）國際機場週五有超過5萬旅客外遊，奧克蘭（屋崙）國際機場同一天也有超過16,000旅客，聖荷西國際機場則有約15,000旅客。

有航空公司預計，全美客流量將比2020年增加1.84倍。

有旅客雖然擔心新一波的疫情，但還是決定出遊。

當局呼籲旅客採取多重防疫保護，減少感染風險，包括打疫苗及打加強針，戴口罩，旅行過後進行快速病毒檢測。

有專家表示，雖然飛機上有安全的空氣過濾系統，但往返機場接駁途中，也要做好防疫準備。

除了搭飛機，有不少民眾選擇開車出遊，全美汽車協會（AAA）估計，將有超過100萬人上路，當局提醒民眾，除了聖誕禮物外，行李也應包括口罩。

而從國外入境美國的旅客，不管有沒有完整接種疫苗，都必須提供不能早於一天前的新冠檢測陰性證明。

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