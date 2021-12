【有線新聞】

美國紐約疫情擴大,當局正考慮會否如期舉行時報廣場的跨年倒數活動。

紐約州周日新增2萬多宗確診、連續3日創新高。其中紐約市個案佔整個紐約州的四分之一。

即將卸任的市長白思豪說,正與贊助商討論會否繼續今年的時報廣場跨年倒數,強調這個戶外倒數儀式本身會要求參加者接種疫苗。

白宮傳染病專家福奇則預期,隨著疫苗和家居檢測普及,今年聖誕情況會比去年好。

另外再有國會議員確診,72歲的沃倫和52歲的布克分別在社交網站公布確診,無提及是否感染變種病毒。

這兩名民主黨籍參議員表示,慶幸打齊疫苗和加強劑,避免病情更重。

