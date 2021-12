聖誕新年將至 美國新症、住院及死亡數字再上升

【KTSF】

聖誕及新年假期即將來臨,在民眾準備歡慶過節的時候,有衛生專家預言節日過後,對於一些未接種疫苗的美國人將會有嚴重後果,Delta變種病毒繼續在社區傳播,令住院人數不斷上升,而Omicron變種病毒又在迅速擴散,很可能令醫療系統不勝負荷。

還有幾天就到聖誕節,不過美國的新增確診個案、住院人數及死亡個案近日再度急升,令不少民眾在過節時都採取警惕謹慎的態度。

Omicron變種病毒的擴散,對於準備節日慶祝的人來說是一大警號。

美國老牌現場喜劇及綜藝節目”Saturday Night Show”,週六晚取消現場觀眾的參與,其中一名表演歌手由於工作人員不足,取消了當晚的表演。

根據紐約州州長辦公室的數據,當地連續兩日的確診人數打破了自疫情以爆發以來的紀錄,單日確診超過21,000宗。

美式足球及冰球聯盟先後因為很多球員需要隔離,而被逼推遲舉行多場賽事,不少大學將本學期尾的課程及考試,又再轉移到網上進行。

這一波疫情,有專家表示,仍然是由於Delta變種病毒的肆虐,但在未來幾星期,相信Omicron將會成為美國的主要感染來源。

專家指出,Omicron的傳染性跟麻疹一樣高,而麻疹可能是大家有史以來見到傳染性最高的病毒。

美國現在的確診個案及住院人數比率,是9月份以來的新高。

在密歇根州,本星期因為新冠病毒引發的入院病人,又達到疫情以來的新高,州府表示,大部分的住院人士都是未接種疫苗。

白宮抗疫小組專家Anthony Fauci醫生將現實的情況比喻為一場戰爭,他表示,我們將會戰勝這場戰爭,大家都知道怎樣減少感染,因此大家要做的是保持耐性,不可以放棄。

聖誕節及新年將至,聯邦運輸安全管理局預計,12月23日至1月3日之間,有超過兩千萬名美國人搭飛機出入,有不少人擔心,外遊可能會進一步加速病毒的傳播。

如果你正在構思節日聚會,有醫生建議,在大家見面前先做檢測,保障大家的安全。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。