聖誕新年將至 美國新症、住院及死亡數字再上升

December 20, 2021 全國消息, 新聞, 熱點關注
(USMC / Daniel R. Betancourt Jr. / CC BY 2.0)

【KTSF】

聖誕及新年假期即將來臨，在民眾準備歡慶過節的時候，有衛生專家預言節日過後，對於一些未接種疫苗的美國人將會有嚴重後果，Delta變種病毒繼續在社區傳播，令住院人數不斷上升，而Omicron變種病毒又在迅速擴散，很可能令醫療系統不勝負荷。

還有幾天就到聖誕節，不過美國的新增確診個案、住院人數及死亡個案近日再度急升，令不少民眾在過節時都採取警惕謹慎的態度。

Omicron變種病毒的擴散，對於準備節日慶祝的人來說是一大警號。

美國老牌現場喜劇及綜藝節目”Saturday Night Show”，週六晚取消現場觀眾的參與，其中一名表演歌手由於工作人員不足，取消了當晚的表演。

根據紐約州州長辦公室的數據，當地連續兩日的確診人數打破了自疫情以爆發以來的紀錄，單日確診超過21,000宗。

美式足球及冰球聯盟先後因為很多球員需要隔離，而被逼推遲舉行多場賽事，不少大學將本學期尾的課程及考試，又再轉移到網上進行。

這一波疫情，有專家表示，仍然是由於Delta變種病毒的肆虐，但在未來幾星期，相信Omicron將會成為美國的主要感染來源。

專家指出，Omicron的傳染性跟麻疹一樣高，而麻疹可能是大家有史以來見到傳染性最高的病毒。

美國現在的確診個案及住院人數比率，是9月份以來的新高。

在密歇根州，本星期因為新冠病毒引發的入院病人，又達到疫情以來的新高，州府表示，大部分的住院人士都是未接種疫苗。

白宮抗疫小組專家Anthony Fauci醫生將現實的情況比喻為一場戰爭，他表示，我們將會戰勝這場戰爭，大家都知道怎樣減少感染，因此大家要做的是保持耐性，不可以放棄。

聖誕節及新年將至，聯邦運輸安全管理局預計，12月23日至1月3日之間，有超過兩千萬名美國人搭飛機出入，有不少人擔心，外遊可能會進一步加速病毒的傳播。

如果你正在構思節日聚會，有醫生建議，在大家見面前先做檢測，保障大家的安全。

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