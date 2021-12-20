加州打算重劃選區 舊金山華埠及北岸區有居民不滿（視頻）

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加州州府打算重劃眾議員選區，將原本位於同一選區的舊金山（三藩市）華埠和北岸區分割，引起兩區一些居民的不滿，擔心低收入居民會被邊緣化。

州府重劃選區委員會（California Citizens Redistricting Commission）建議在舊金山沿Columbus Ave和Broadway街劃線，將華埠和北岸區分割，分別納入兩個不同州眾議員選區。

華協中心代表楊重賢（Malcolm Yeung）說：「如果這個新的劃區地圖通過，將會剝奪華裔社區的公民權，失去4千幾名選民，即是整個華埠的22%。」

華埠和北岸區的社區人士都一致認為，兩個社區從歷史到日常生活都是不可劃分。

華埠社區住客聯會主席梁榮浩表示，包括他在內，有2千名成員都住在北岸區，他們大部份是低收入租客，如果他們的社區被劃分出來，擔心他們的聲音和意見會被削弱。

梁榮浩說：「（新區）那裡的住客每月收入，是華埠低收入住客的100倍，甚至1000倍，因此他們對不同社區的議題，關注點顯然會跟我們大有不同，如果將我們劃分到19區，我們屬於少數的老人的意見，就會被其他大圍的意見淹沒，變成透明、被遺忘。」

北岸區商會成員Daniel Macchiarini說：「我在這個社區長大，意大利裔和華裔孩子一起玩，在北岸和華埠遊走，一起慶祝農曆新年、國慶日、意大利傳統日。」

市府律師邱信福（David Chiu）說：「華埠和北岸區的利益一致，他們的歷史、需求、和議題都是一致。」

邱信福都表示，華埠現時已面對疫情、經濟低迷，和反亞裔歧視三重打擊，重劃選區有可能令華裔選民的聲音被忽視，他們要求保留將北岸區和華埠劃為同一選區。

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