加州打算重劃選區 舊金山華埠及北岸區有居民不滿（視頻）

加州州府打算重劃眾議員選區,將原本位於同一選區的舊金山(三藩市)華埠和北岸區分割,引起兩區一些居民的不滿,擔心低收入居民會被邊緣化。

州府重劃選區委員會(California Citizens Redistricting Commission)建議在舊金山沿Columbus Ave和Broadway街劃線,將華埠和北岸區分割,分別納入兩個不同州眾議員選區。

華協中心代表楊重賢(Malcolm Yeung)說:「如果這個新的劃區地圖通過,將會剝奪華裔社區的公民權,失去4千幾名選民,即是整個華埠的22%。」

華埠和北岸區的社區人士都一致認為,兩個社區從歷史到日常生活都是不可劃分。

華埠社區住客聯會主席梁榮浩表示,包括他在內,有2千名成員都住在北岸區,他們大部份是低收入租客,如果他們的社區被劃分出來,擔心他們的聲音和意見會被削弱。

梁榮浩說:「(新區)那裡的住客每月收入,是華埠低收入住客的100倍,甚至1000倍,因此他們對不同社區的議題,關注點顯然會跟我們大有不同,如果將我們劃分到19區,我們屬於少數的老人的意見,就會被其他大圍的意見淹沒,變成透明、被遺忘。」

北岸區商會成員Daniel Macchiarini說:「我在這個社區長大,意大利裔和華裔孩子一起玩,在北岸和華埠遊走,一起慶祝農曆新年、國慶日、意大利傳統日。」

市府律師邱信福(David Chiu)說:「華埠和北岸區的利益一致,他們的歷史、需求、和議題都是一致。」

邱信福都表示,華埠現時已面對疫情、經濟低迷,和反亞裔歧視三重打擊,重劃選區有可能令華裔選民的聲音被忽視,他們要求保留將北岸區和華埠劃為同一選區。

