聯邦疾控中心(CDC)週五宣佈新指引,表示無接種疫苗的學生,以及對確診者有密切接觸的學生,可以照常上學,不過每星期要做兩次病毒檢測。

CDC最新的指引是,如果校內有學生確診染疫,所有跟他有密切接觸的人士,只須每星期做兩次檢測,如果他們無病徵和檢測結果呈陰性,就可以繼續留在學校上課,不須居家隔離,但是如果呈陽性就要隔離。

CDC證實新指引有效,保障學生安全,不過提醒學生在校內仍然要繼續戴口罩。

