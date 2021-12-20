全美亞裔總商會在矽谷舉行圓桌論壇（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

全美亞裔總商會週五在矽谷舉行圓桌論壇，關注商界在疫情期間面臨的困難及挑戰，並聽取灣區商界代表的意見。

服務全美兩百多萬個商家的全美亞裔總商會，週五由會長董繼玲以及理事陳鈞亞在南灣Los Gatos的綠野山莊召開圓桌論壇，聽取少數族裔企業家和亞裔商家意見，以制定新年度的政策方向。

來自華府的董繼玲，日前才應邀出席副總統賀錦麗和財政部長耶倫主持的商業論壇，她提到，亞裔商家在疫情之下打擊非常嚴重，不管在資金或技術方面，都需要援助。

全美亞裔總商會會長董繼玲說：「我們辦了大概150場線上活動，最重要的就是技術援助，教他們怎麼樣在疫情中恢復過來，那當然第一個就是取得資金，第二個是取得合約跟他的顧客，第三個是取得科技。」

週五出席圓桌論壇的有來自銀行、科技、教育和農業等不同領域的商家和商業組織，談到亞裔商業主目前面臨的問題，除了當前供應鏈的影響和政府的紓困計畫，治安問題也令人憂心，因為這影響到經濟的復原。

董繼玲說：「當然有一些是在族裔上的，他們因為是病毒，把它歸罪在中國，那麼另外呢，還是經濟上的一些問題，在經濟上面很多貧窮地區你會看到，會對一些商家下手，當然我覺得治安是很重要的，還有一個就是鄰里守望相助，我覺得一個很重要就是我們社區如何自主大家來保護對方。」

反亞裔仇視問題也在會中成為焦點，董繼玲表示，全美亞裔商會，除了先前發動商界和企業界支持由聯邦參議員Hirono提出的新冠疫情反仇恨犯罪法案，使得該法案已在國會通過並成為法律，她也多次向執政當局反應現況。

董繼玲說：「大概30%的反亞裔仇視案件是發生在商業的地區，過去大概有9千個案例，其中有3分之1是發生在商業區，那麼另外婦女也遭受到很大的打擊，所以我今年8月跟拜登總統見面的時候，我們特別討論了這個議題。」

週五的論壇也有商家關注聯邦政府基建方案小商業是否能受惠，以及如何加強培養年輕亞裔領袖等議題。

全美亞裔總商會是主流的商會組織，他們的建議會直接送達白宮及國會，而該商會指出它們的主要目標，是要提升亞裔在政界及商界上的地位。

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