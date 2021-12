全美亞裔總商會在矽谷舉行圓桌論壇（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

全美亞裔總商會週五在矽谷舉行圓桌論壇,關注商界在疫情期間面臨的困難及挑戰,並聽取灣區商界代表的意見。

服務全美兩百多萬個商家的全美亞裔總商會,週五由會長董繼玲以及理事陳鈞亞在南灣Los Gatos的綠野山莊召開圓桌論壇,聽取少數族裔企業家和亞裔商家意見,以制定新年度的政策方向。

來自華府的董繼玲,日前才應邀出席副總統賀錦麗和財政部長耶倫主持的商業論壇,她提到,亞裔商家在疫情之下打擊非常嚴重,不管在資金或技術方面,都需要援助。

全美亞裔總商會會長董繼玲說:「我們辦了大概150場線上活動,最重要的就是技術援助,教他們怎麼樣在疫情中恢復過來,那當然第一個就是取得資金,第二個是取得合約跟他的顧客,第三個是取得科技。」

週五出席圓桌論壇的有來自銀行、科技、教育和農業等不同領域的商家和商業組織,談到亞裔商業主目前面臨的問題,除了當前供應鏈的影響和政府的紓困計畫,治安問題也令人憂心,因為這影響到經濟的復原。

董繼玲說:「當然有一些是在族裔上的,他們因為是病毒,把它歸罪在中國,那麼另外呢,還是經濟上的一些問題,在經濟上面很多貧窮地區你會看到,會對一些商家下手,當然我覺得治安是很重要的,還有一個就是鄰里守望相助,我覺得一個很重要就是我們社區如何自主大家來保護對方。」

反亞裔仇視問題也在會中成為焦點,董繼玲表示,全美亞裔商會,除了先前發動商界和企業界支持由聯邦參議員Hirono提出的新冠疫情反仇恨犯罪法案,使得該法案已在國會通過並成為法律,她也多次向執政當局反應現況。

董繼玲說:「大概30%的反亞裔仇視案件是發生在商業的地區,過去大概有9千個案例,其中有3分之1是發生在商業區,那麼另外婦女也遭受到很大的打擊,所以我今年8月跟拜登總統見面的時候,我們特別討論了這個議題。」

週五的論壇也有商家關注聯邦政府基建方案小商業是否能受惠,以及如何加強培養年輕亞裔領袖等議題。

全美亞裔總商會是主流的商會組織,他們的建議會直接送達白宮及國會,而該商會指出它們的主要目標,是要提升亞裔在政界及商界上的地位。

