【有線新聞】

世衛官員指Omicron變種傳播速度快,但有信心明年能結束疫情大流行。

世衛流行病專家克爾克霍夫:「2022年我們能夠結束新型肺炎疫情,我們現在有方法可治療重症,可防止感染後死亡和減少傳播。出現這些令人憂慮的變種,Omicron是最新的,如果病毒繼續傳播將有更多。我們現在有方法可應對,我對2022充滿信心。」

她指Omicron在某些國家確實比Delta傳播得快,但目前數據仍很初步,正研究這種新變種如何在人群中傳播。

(Copyright 2021 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。