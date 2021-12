【KTSF】

San Mateo縣警方偷車調查組在南舊金山(南三藩市)的一次監視行動中,逮捕了一名21歲男子。

San Mateo縣警指,一部失車在兩星期前逃避了Colma警方的追捕,調查小組在12月14日發現同一部車,在監視期間疑犯進入該架車輛時,警方隨即將他拘留,並在他身上發現了一把上膛的0.45口徑半自動手槍,又藏有超過5磅大麻,和一些用於出售的濃縮大麻。

警方表示,疑犯與一些暴力犯罪的幫派成員有聯繫。

