國會報告指特朗普政府為政治目的故意低調應對疫情

【KTSF 張麗月報導】

國會眾議院監察委員會週五公布一份新報告指出,特朗普政府在任時為了政治目的,而故意低調應對新型肺炎疫情。

國會眾議院監察委員會負責審查前特朗普政府對新型肺炎疫情的應對和經濟救助計劃執行情況,這個委員會發表最新報告指出,特朗普曾經阻擋有關官員公開發言,要求這些官員降低病毒檢測的指引,並設法干擾公共衛生建議。

當中聯邦疾病防控中心(CDC)傳染病學副總監就爆料說,當局曾經指示他修改教堂聚會必須戴口罩的指引,令他感到不安,,因為他擔心修改指引會危害生命。

另外,報告也聚焦於前白宮疫情應對聯絡員Deborah Birx的作證,她說她故意不出席一個與邊緣醫生召開的會議,因為這些醫生主張「群體免疫」,群體免疫是指當一個社區達到某一個染疫人數比例時,群體就會產生足夠的抗體,抵擋病毒入侵。

