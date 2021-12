大氣河風暴致灣區多處水浸 工人趕緊清理準備迎下場風暴

【KTSF 朱慧琪報導】

大氣河風暴吹襲灣區後,灣區路面多處出現水浸,工人趕緊在路面清理,準備迎來下一波大氣河風暴。

過去幾天,灣區連場大雨,令灣區路面多處出現水浸,有天氣預料指將有第二場大風雨。

北灣Sonoma縣負責人員指,需要監測未來的天氣以及作出部署,Sonoma縣早上一個十字路口,因水浸而要關閉這段路近一小時。

除了應對水浸,他們亦正在修復部份倒塌,但情況是輕微的。

由於早前乾旱,令這個潮濕的天氣變成了一個受歡迎的天氣,雖然這股天氣會造成破壞,和令人感到頭痛,有公共負責人員說,已經為未來大風雨作好準備。

Sonoma縣負責人員Janice Thompson說:「我們正在清理暗渠,我們正在確保雨水排放系統乾淨,並準備好應對未來。」

