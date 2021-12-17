大氣河風暴致灣區多處水浸 工人趕緊清理準備迎下場風暴

【KTSF 朱慧琪報導】
大氣河風暴吹襲灣區後，灣區路面多處出現水浸，工人趕緊在路面清理，準備迎來下一波大氣河風暴。
過去幾天，灣區連場大雨，令灣區路面多處出現水浸，有天氣預料指將有第二場大風雨。
北灣Sonoma縣負責人員指，需要監測未來的天氣以及作出部署，Sonoma縣早上一個十字路口，因水浸而要關閉這段路近一小時。
除了應對水浸，他們亦正在修復部份倒塌，但情況是輕微的。
由於早前乾旱，令這個潮濕的天氣變成了一個受歡迎的天氣，雖然這股天氣會造成破壞，和令人感到頭痛，有公共負責人員說，已經為未來大風雨作好準備。
Sonoma縣負責人員Janice Thompson說：「我們正在清理暗渠，我們正在確保雨水排放系統乾淨，並準備好應對未來。」
(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。
Be the first to comment