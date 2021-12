舊金山田德隆區毒品氾濫 市長宣布進入緊急狀態

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)市長布里德宣布田德隆區進入緊急狀態,要求免去部分法律及官僚架構的限制,讓市府部門可以盡快處理田德隆區毒品氾濫,以及嚴重的濫藥問題。

市長布里德宣布田德隆區進入緊急狀態的主要原因,是區內濫藥問題嚴重,不斷有人死亡,代表這區的市參事楊馳馬(Matt Haney)表示,在田德隆區和Market街以南地區,平均每天就有兩人因為毒品而死亡,田德隆區進入緊急狀態,意思就是市府可能越過部分法律限制,以及土地用途規劃的限制,在區內迅速成立一個中心,將濫藥人士安置到中心裡面受到看管照顧,這個任務將會由市應急管理局負責。

舊金山應急管理局局長Mary Ellen Carroll說:「我們可以提供基本的衛生用品和食物,用意是有溫暖的互動關懷他們,這個地方我們可以把人們帶進來,給他們溫暖溫飽,以及把他們聯繫到不同的社會服務。」

布里德表示去年新型肺炎疫情期間,市府也一度宣布全市進入緊急狀態,迅速調動人手和資源抗疫,市府將會用類似的策略,對付田德隆區嚴重的毒品問題,同時會加派警員,打擊販毒以及罪案。

布里德說:「這緊急狀態令主要為了對付街道上的公共衛生危機,另一方面我們必然要大大增加區內的警力。」

警察局長William Scott表示,田德隆區警員加班費,是市內各個警區之中最高的,他表示希望透過這項緊急狀態令,配合社會服務及衛生部門的援助,令警方更有效打擊罪案維持治安,市長提出的緊急狀態令,需要7日內得到市參議會批准,緊急狀態令有效期不超過90日。

