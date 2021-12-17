舊金山田德隆區毒品氾濫 市長宣布進入緊急狀態

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山（三藩市）市長布里德宣布田德隆區進入緊急狀態，要求免去部分法律及官僚架構的限制，讓市府部門可以盡快處理田德隆區毒品氾濫，以及嚴重的濫藥問題。

市長布里德宣布田德隆區進入緊急狀態的主要原因，是區內濫藥問題嚴重，不斷有人死亡，代表這區的市參事楊馳馬（Matt Haney）表示，在田德隆區和Market街以南地區，平均每天就有兩人因為毒品而死亡，田德隆區進入緊急狀態，意思就是市府可能越過部分法律限制，以及土地用途規劃的限制，在區內迅速成立一個中心，將濫藥人士安置到中心裡面受到看管照顧，這個任務將會由市應急管理局負責。

舊金山應急管理局局長Mary Ellen Carroll說：「我們可以提供基本的衛生用品和食物，用意是有溫暖的互動關懷他們，這個地方我們可以把人們帶進來，給他們溫暖溫飽，以及把他們聯繫到不同的社會服務。」

布里德表示去年新型肺炎疫情期間，市府也一度宣布全市進入緊急狀態，迅速調動人手和資源抗疫，市府將會用類似的策略，對付田德隆區嚴重的毒品問題，同時會加派警員，打擊販毒以及罪案。

布里德說：「這緊急狀態令主要為了對付街道上的公共衛生危機，另一方面我們必然要大大增加區內的警力。」

警察局長William Scott表示，田德隆區警員加班費，是市內各個警區之中最高的，他表示希望透過這項緊急狀態令，配合社會服務及衛生部門的援助，令警方更有效打擊罪案維持治安，市長提出的緊急狀態令，需要7日內得到市參議會批准，緊急狀態令有效期不超過90日。

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