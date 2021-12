【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)Pacific Heights區一間私立學校外面發生搶劫案,持槍的匪徒搶劫一名坐在自己汽車裡面的華裔男人。

警方資料顯示,案發現場位於Jackson街2700號地段夾Scott街,有消息指出,當時男事主的車停在一間私立學校的外面。

警方表示,週三下午1時左右,39歲華裔男事主在自己的汽車裡主持一個工作會議,他看見一輛用紙車牌的黑色汽車經過,當時男事主的汽車沒有上鎖,因為他正在等一個家人上車,不料匪徒打開了車門,上了車用槍指著事主,要求他交出財物,匪徒搶走手機、手提電腦和現金,得手後跑向一輛接應的汽車逃走,那輛車就是男事主之前看到的黑色汽車。

男事主沒有受傷,警方呼籲市民提供線索,匿名報案熱線是(415) 575-4444。

