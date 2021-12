舊金山華埠週六舉行免預約新冠疫苗家庭接種日（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山(三藩市)華埠本星期六將會舉行免預約新冠疫苗家庭接種日。

這項免預約接種活動,地點在華埠Grant街、Sacramento街和Washington街之間路段,時間是本週六中午至下午3點半,市府和東華醫院,到時將會為5至11歲兒童免費提供Pfizer疫苗,以及為成人免費提供Moderna加強針,先到先得。

市府公共衛生局表示,現時平均有八成居民打齊針,超過29萬名居民打了加強針,在打齊針的亞裔居民當中,有45%的打了加強針。

加州州府週三起,強制要求所有人,不論是否已經接種新型肺炎病毒疫苗,在室內都必須戴口罩,舊金山就獲得豁免,市府容許已經打齊針的人,在健身室及工作場所可以除口罩。

舊金山公共衛生局亞太裔事務經理吳毅說:「舊金山在全國是比較早,提前在室內環境強制令,所以進行得比較早,而且舊金山有高疫苗接種率,令州府允許市府維持衛生標準。」

