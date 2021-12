美參議院通過國防授權法 倡邀台灣參加聯合軍演

【有線新聞】

美國參議院大比數通過下年度國防授權法,將送交總統拜登簽署後生效,法案要求總統提出「中國大戰略」報告說明如何應對中國挑戰。

美國2022年度國防授權法上周在眾議院獲通過後,參議院周三亦以88票贊成、11票反對大比數通過。軍費開支總值逾7,770億美元,比總統拜登提出的金額多250億。參議院軍事委員會主席認為法案覆蓋多項逼切問題,包括中俄的戰略競爭和超音速武器、人工智能等尖端科技。

針對中國挑戰會投入71億美元擴大「太平洋威懾計劃」,提升美軍及盟友在印太地區的軍力和部署,加強多邊海上安全合作。

法案亦限制國防部採購產自新疆強逼勞動的產品,並要求國防部分析比較美中關鍵軍事科技發展,及就中國軍事安全發展在拉丁美洲及加勒比海國家擴大影響力提交多份報告。總統亦要向國會交「大戰略」報告說明如何應對中國挑戰。

關於台灣的部分,法案包括一份政策聲明,表明國會支持台灣維持足夠自衛能力、發展需要的現代防衛力量;美國亦會維持能力阻止針對台灣造成的既定事實;國防部每年提交台灣防禦能力評估報告,制定計劃協助台灣促進不對稱防衛能力。

法案建議國防部邀請台灣參加2022年環太平洋軍演,美台官員在戰略、政策和職能層級促進交流,加強國民警衛軍與台方合作。

